Dolar
18.65
Euro
19.83
Altın
1,790.72
ETH/USDT
1,173.30
BTC/USDT
16,609.00
BIST 100
5,391.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki üst yöneticilik görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ankete katılanların yarısından fazlasının Twitter yöneticiliğini bırakmasını istemesi sonrası Tesla hisseleri yükselişe geçti.

Dilara Zengin Okay   | 19.12.2022
Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi

Washington

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.

Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Elon Musk, dün Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti.

Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Piiz grubunun üyesini yaralayan şüpheli, darbettiği isimlerden şikayetçi oldu
Yargıtay Başsavcısı Şahin, kapatma davasında HDP'nin hesaplarına bloke koyulmasını istedi
Sağlık Bakanlığı "sahte doktor" soruşturmasını tamamladı
Galata ve Atatürk köprüleri çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi

Elon Musk'ın anketine katılanların yarısından fazlası Twitter yöneticiliğini bırakmasını istedi

Elon Musk, Twitter yöneticiliğini bırakıp bırakmaması gerektiği konusunda anket başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
AB'den gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısı

AB'den gazetecilerin hesaplarını askıya alan Twitter'a yaptırım uyarısı
Twitter, Elon Musk hakkında paylaşım yapan gazetecilerin hesaplarını askıya aldı

Twitter, Elon Musk hakkında paylaşım yapan gazetecilerin hesaplarını askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet