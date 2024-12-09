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Dünya

Terörden kurtarılan Münbiçli çocuklar, PKK elebaşı Öcalan'ın posterini yerlerde sürükledi

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç'te çocuklar, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini yerlerde sürüyerek gezdirdi.

Gökhan Çeliker, Ömer Koparan, Ahmet Karaahmet, Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
Terörden kurtarılan Münbiçli çocuklar, PKK elebaşı Öcalan'ın posterini yerlerde sürükledi

Bab

Teröristlerden kurtarılan Münbiç'te örgütün ilçeye astığı örgüt paçavraları, halk tarafından indirilerek imha edildi.

Münbiçli çocuklar da terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın posterini ayakları altına alarak yerlerde sürükledi.

SMO, bugün ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizlemişti.

İlçede mayın ve bombalı tuzaklamalar ile tünellere saklanan bazı teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

​​​​​​​Münbiç, ABD destekli terör örgütünün yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanması idi.

1 Aralık'ta başlatılan operasyonun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezi, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştı.

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