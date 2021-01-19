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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de de Esed rejimi güçlerini kuşattı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, Esed rejimine ait bir bölgeyi daha abluka altına aldı.

Ekip   | 19.01.2021
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de de Esed rejimi güçlerini kuşattı

Haseke

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK, Esed rejimine ait birden fazla askeri noktayı ele geçirerek, "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi 3 gün önce kuşattı.

Kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine Haseke ilinden çekilmesi için yarına kadar süre verdiğini aktardı.

8 Ocak'ta da askeri bölge abluka altına alınmıştı

Önceki günlerde, Rusya'nın kontrolünde, YPG/PKK ile Esed rejimi güçleri arasında görüşmeler yapılmıştı.

Bu görüşmelerde, rejim güçlerinin Haseke ilinden çekilmesi için YPG/PKK ısrarcı olmuş, Esed rejiminin çekilmemesi durumunda saldırıya geçileceği aktarılmıştı.

YPG/PKK, 8 Ocak'ta Kamışlı'da Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi abluka altına almış, Rusya'nın girişimleri sonucu geri çekilmişti.

Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor.

Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

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