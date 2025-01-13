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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'ye Irak ve İran'dan yandaşlarını taşıyıp silahlı eğitim veriyor

Terör örgütü PKK/YPG, Irak ve İran'dan getirdiği yandaşlarına Aynularab'daki (Kobani) işgalini tahkim etmek için silahlı eğitim veriyor.

Eşref Musa, Gökhan Çeliker  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'ye Irak ve İran'dan yandaşlarını taşıyıp silahlı eğitim veriyor

Haseke/Şam

AA'nın Haseke ve Kamışlı'daki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından 1300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

Örgüt, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Aynularab'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor.

Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor.

Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.

Suriye'deki yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiği mesajları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin (Suriye'yi) behemehal terk etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve Suriye'de bulunan yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetmişti.

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