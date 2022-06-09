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Dünya

Terör örgütü destekçisi Kakabaveh, YPG/PKK'ya yardım için Sosyal Demokratlardan garantiler aldığını açıkladı

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, "Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını" söyledi.

Atila Altuntaş, İdiris Okuduci   | 09.06.2022
Terör örgütü destekçisi Kakabaveh, YPG/PKK'ya yardım için Sosyal Demokratlardan garantiler aldığını açıkladı

Stockholm

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyduğunu belirten Kakabaveh, bunun karşılığında Sosyal Demokrat Partisi'nden terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu YPG-YPJ'ye yardım sözü aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Hesabında bir görüntü paylaşan Kakabaveh, "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantileri aldım." sözlerini sarf etti.

Konu hakkında 7 Haziran'da açıklama yapan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson ise "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik." ifadesini kullanmıştı.

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını, Kakabaveh'in, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek, Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

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