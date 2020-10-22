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Dünya

Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında Hama kırsalında çatışma

Terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’de Hama kırsalına sızma girişimleri sonucu bölgede çatışmalar başladı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 22.10.2020
Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında Hama kırsalında çatışma

İdlib

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, dün gece saldırıya geçen terör örgütü DEAŞ unsurlarına Hama kırsalında Rusya ve Esed rejimi güçleri helikopter ve savaş uçaklarıyla karşılık verdi.

Çatışmalarda DEAŞ mensuplarının çok sayıda kayıp verdiği öğrenildi.

Bölgedeki çatışmalar sürerken rejim güçlerinin bazı köylerden çekildiği iddia ediliyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus’un doğusu, Hama kırsalı ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

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