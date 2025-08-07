Dolar
40.68
Euro
47.61
Altın
3,379.76
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
10,901.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Temmuz 2025, dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu

Temmuz 2025, dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı olurken, bu ayda Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı ve Güneydoğu Avrupa da sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldı.

Nuran Erkul Kaya  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Temmuz 2025, dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu

Londra

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), temmuz ayında küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklığına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, Temmuz 2025, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu ve bu ayda ortalama yüzey sıcaklığı 16,68 derece olarak ölçüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemindeki temmuz ayları ortalamasının 0,45 derece üzerinde seyrederken, sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,25 derece aştı.

Temmuz 2025, rekor sıcaklıkların görüldüğü 2023 ve 2024'teki temmuz aylarına kıyasla sırasıyla 0,27 ve 0,23 derece daha soğuk geçti.

Bu kapsamda, temmuzda dünya çapındaki rekor sıcaklıklardan "hafif bir rahatlama" yaşandı. Ancak, Ağustos 2024-Temmuz 2025 dönemini kapsayan 12 aylık küresel ortalama sıcaklıklar 1991-2020 döneminin 0,65 derece ve sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,53 derece üzerinde ölçüldü.

İskandinavya bölgesinde ortalama üstü sıcaklık, Türkiye'de rekor

Geçen ay, Avrupa'da ortalama kara sıcaklığı 21,1 dereceyle 1991-2020 dönem ortalamasının 1,3 derece üzerinde gerçekleşirken, Avrupa'da kayıtlardaki dördüncü en sıcak temmuz yaşandı.

Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Norveç'in dahil olduğu İskandinavya bölgesi, temmuzda Avrupa'da en belirgin ortalamanın üzerinde hava sıcaklıklarının görüldüğü bölge oldu ve sıcak hava dalgası koşulları özellikle İsveç ve Finlandiya'yı etkisi altına aldı.

Güneydoğu Avrupa sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarıyla karşı karşıya kalırken, Türkiye'de Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kaydedildi.

Avrupa dışında, Himalayalar, Çin ve Japonya'da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyretti.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları ise geçen ay 20,77 dereceye ulaştı ve böylece kayıtlardaki üçüncü en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.

C3S Direktörü Carlo Buontempo, verilere ilişkin değerlendirmesinde, son iki yıldaki temmuz ayı sıcaklık rekorlarına bu yıl temmuzda "şimdilik" ara verildiğini belirterek, "Bu durum, iklim değişikliğinin durduğu anlamına gelmiyor. Geçen ay boyunca da dünyada giderek artan ısınmanın, aşırı sıcaklıklar veya seller gibi yıkıcı etkilerine şahit olmaya devam ettik. Atmosferdeki sera gazı emisyonlarını hızla durdurmazsak sadece yeni sıcaklık rekorları değil, aynı zamanda bu etkilerin daha da kötüleşmesini beklemeliyiz ve buna hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık hudut kapısı oldu
"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Düzce'de bir camide yangın çıktı

Benzer haberler

Temmuz 2025, dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu

Temmuz 2025, dünyada kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı oldu

Büyük Set Resifi'ndeki mercan örtüsü rekor seviyede azaldı

Pasifik Okyanusu'nda binlerce ton plastikten oluşan çöp yığını, insan sağlığını tehdit ediyor

Uzmanlara göre iklim değişikliğine bağlı afetler, "ruhsal sağlık" üzerinde olumsuz etkiye sahip

Uzmanlara göre iklim değişikliğine bağlı afetler, "ruhsal sağlık" üzerinde olumsuz etkiye sahip
Türkiye "tropikal geceler" ve "ısı stresi"nin etkisi altında

Türkiye "tropikal geceler" ve "ısı stresi"nin etkisi altında
Dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık rekorları kaydediliyor

Dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık rekorları kaydediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet