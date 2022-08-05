Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,792.90
ETH/USDT
1,603.80
BTC/USDT
22,600.00
BIST 100
2,723.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 3 sivil yaralandı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 3 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 05.08.2022
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 3 sivil yaralandı Fotoğraf: Hüseyin Nasır/AA

İdlib

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine gece saatlerinde 3 roket saldırısı düzenledi.

Terör saldırısında yaralanan 3 sivil, Azez’deki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutköy'de İETT otobüsü ile iki araç çarpıştı, hamile kadın yaralandı
TRT'nin ilk spikerlerinden Adnan Advan vefat etti
İletişim Başkanı Altun: 'KPSS geçerlilik süresi' son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 işçi alacak
Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 3 sivil yaralandı

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roket saldırısında 3 sivil yaralandı

YPG/PKK, Rakka'da 16 medya çalışanını alıkoydu

SMO mensupları 'silahlı çatışma hukuku ve insancıl hukuk' eğitimlerine katıldı

YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor

YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor
YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi

YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet