Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı: 10 yaralı
Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.
Afrin
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.
Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.
Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.
Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.
Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.