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Dünya

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı: 10 yaralı

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.

Ömer Koparan, Eşref Musa   | 17.02.2021
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e roketle saldırdı: 10 yaralı Fotoğraf: Saher El Hacci/AA

Afrin

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.

                    

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

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