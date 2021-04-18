Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Ankara
Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hualien'in 13 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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