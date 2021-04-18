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Dünya

Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Emel Öz   | 18.04.2021
Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Tayvan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Hualien'in 13 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.



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