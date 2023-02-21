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Dünya

Tayland'da Uygur Türkü sığınmacının ölümü insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açtı

Tayland'da Uygur Türkü 49 yaşındaki Aziz Abdullah'ın gözetim merkezinde hayatını kaybetmesi, insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Salih Okuroğlu   | 21.02.2023
Tayland'da Uygur Türkü sığınmacının ölümü insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açtı

Ankara

BBC'nin haberine göre, Abdullah'ın ölümü üzerine açıklama yapan insan hakları örgütleri, gözetim merkezlerindeki kötü şartlar sebebiyle Tayland hükümetine tepki gösterdi.

Gözetim merkezindeki diğer tutuklularla iletişim halinde olan aktivistler, Abdullah'ın 3 haftadan fazla bir süre rahatsız olmasına rağmen tedavi edilmediği bilgisini paylaştı.

Dünya Uygur Kongresi Mülteci Merkezinin Avustralya Direktörü Polat Sayim, Abdullah'ın sağlık durumuna ilişkin "O öksürüyordu ve kan kusuyordu." ifadesini kullandı.

Sayim, gözetim merkezindeki bir doktorun Abdullah'ı muayene ettiğini ancak "gerçek bir hastalığının" olmadığı gerekçesiyle tedaviye gerek duymadığını belirtti.

Hastalıktan bitkin düşerek baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Abdullah'ın ölüm nedeni akciğer enfeksiyonu olarak gösterildi.

Tayland'daki gözetim merkezinin kötü şartlarına ilişkin açıklamalarda bulunan İnsanları Güçlendirme Vakfından (PEF) Chalida Tacharoensuk, Uygur Türklerinin bulunduğu tutuklama merkezindeki koşullarının ülkedeki normal hapishanelerden çok daha kötü olduğunu savundu. Tacharoensuk, Uygurlar için daha sağlıklı koşulların sağlanmasını talep etti.

Tutuklama merkezinin aşırı kalabalık ve verilen yemeklerin sağlıksız olduğuna dikkat çeken Tacharoensuk, "Hasta olduklarında yalnız ağrı kesici ve benzeri ilaçlar temin ediliyor." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) Phil Robertson, Abdullah'ın ölümünün, Tayland hükümetinin Uygur Türklerini hapsetme politikasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu söyleyerek tutuklama merkezlerindeki yetersiz sağlık ve beslenme koşullarını eleştirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkilileri de Tayland yönetiminin, gözetim merkezindekilerle temasa geçilmesine izin vermediğini belirtirken, Tayland Ulusal İnsan Hakları Komisyonu yetkilileri de tutuklu olan Uygur Türkleriyle aylardır temasa geçmek istediklerini ancak yönetimin engeliyle karşılaştıklarını aktardı.

Gelen tepkiler sonrası gözetim merkezlerine yapılacak ziyaretlere izin vereceğini açıklayan Tayland hükümeti, ülkedeki on binlerce mülteci ve sığınmacının sağlıklarına ilişkin şartların iyileştirilmesi için BM ile işbirliği yapacağını taahhüt etmişti.

Abdullah'ın cenazesi, Tayland Müslüman topluluğu üyelerince teslim alınarak Bangkok'taki bir caminin mezarlığına defnedildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden, hamile eşi, 7 çocuğu ve kardeşiyle 2013'te 350'yi aşkın bir sığınmacı grubuyla yola çıkan Abdullah, Tayland'da tutuklanmıştı.

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