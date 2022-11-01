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Dünya

Tanzanya nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 40 arttı

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da ülke nüfusu son 10 yılda yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

Tufan Aktaş   | 01.11.2022
Tanzanya nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 40 arttı

İstanbul

Ülkede yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, 2012'de 44,9 milyon nüfusa sahip ülkede yaşayanların sayısı 61,7 milyona ulaştı.

Nüfusun yüzde 51'ini kadınlar oluştururken ülke ekonomisinin kalbi Darüsselam şehrinde yaşayanların sayısı 5,4 milyona çıktı.

Zanzibar adaları nüfusu 1,9 milyon olurken başkent Dodoma'nın nüfusu da 3,1 milyona yükseldi.

Birleşmiş Milletler, mevcut nüfus artışı korunduğu takdirde 2050'de dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika kıtasında yaşayacağını tahmin ediyor.

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