Tanzanya nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 40 arttı
Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da ülke nüfusu son 10 yılda yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.
İstanbul
Ülkede yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, 2012'de 44,9 milyon nüfusa sahip ülkede yaşayanların sayısı 61,7 milyona ulaştı.
Nüfusun yüzde 51'ini kadınlar oluştururken ülke ekonomisinin kalbi Darüsselam şehrinde yaşayanların sayısı 5,4 milyona çıktı.
Zanzibar adaları nüfusu 1,9 milyon olurken başkent Dodoma'nın nüfusu da 3,1 milyona yükseldi.
Birleşmiş Milletler, mevcut nüfus artışı korunduğu takdirde 2050'de dünya nüfusunun dörtte birinin Afrika kıtasında yaşayacağını tahmin ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.