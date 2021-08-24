Dolar
8.42
Euro
9.89
Altın
1,807.06
ETH/USDT
3,229.10
BTC/USDT
48,515.00
BIST 100
1,465.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı.
logo
Dünya

Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 24.08.2021
Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

Ankara

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılması onaylandı
Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

Kabil'deki havalimanının giriş kapısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti

ABD, Afganistan’ın başkenti Kabil’den yaklaşık 21 bin 600 kişiyi daha tahliye etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik
ABD'nin küresel liderliği kontrolsüz düşüş trendinde

ABD'nin küresel liderliği kontrolsüz düşüş trendinde
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Afganistan'dan 260 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Afganistan'dan 260 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu