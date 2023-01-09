Tahranlılar temiz hava ve kayak için şehrin kuzeyindeki dağlara çıkıyor
İran’ın birçok kesiminde kış aylarında yoğunlaşan, doğrudan ya da dolaylı ölümlere sebep olan hava kirliliği günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken Tahran sakinleri temiz hava alabilmek için şehrin kuzeyindeki dağların yolunu tutuyor.
Tahran
Yoğun hava kirliliği nedeniyle sık sık okulların tatil edildiği, açık alanda spor yapmanın yasaklandığı başkente yaşayanlar, Derbendser köyü ve Toçal Dağı gibi yüksek rakımlı bölgelerde temiz havada hem yürüyüş hem kayak yapma fırsatı buluyor.
AA muhabirine konuşan Tahranlı Ekrem Muhammedi, kış aylarında her hafta kardeşi ve yeğeniyle Derbendser'deki kayak merkezini ziyaret ettiğini söyledi.
Burada teleferikle dağın yüksek kesimlerine çıkarak temiz hava aldıklarını aktaran Muhammedi, Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yürüyüş bile yapamadığını belirtti.
Muhammedi, "Buraya temiz hava için geliyoruz. Ben sporu çok seviyorum gençlere tavsiye ediyorum, gelip eğlensinler. İran dört mevsimin aynı anda yaşandığı bir ülke. Şimdi burada kar var, Kiş Adası’nda ise insanlar denizde yüzebiliyor." dedi.
Başkentin kirli havasından şikayetçi olan Elnaz Kavyani de, Derbendser’in havasının Tahran'da farklı olduğunu vurguladı.
Kavyani, "Tahran’ın havası çok çok kirli. İnsanlar genelde perşembe ve cuma günleri o kirli havadan kaçıp buraya gelmeye çalışıyor. İmkanları çok iyi, güzel bir atmosferi var." ifadelerini kullandı.
Vahid Tahiri ise şehre yakın olmasından dolayı başkentlilerin buraya geldiğini belirterek, "Gerçekten buranın havası Tahran’a göre çok iyi. İnsanlar buraya eğlenmek ve kayak yapmanın yanı sıra temiz hava solumak için geliyor. Derbendser’in kayak için iyi pistleri var. Türkiye halkını da davet ediyorum, turist olarak gelebilirler." diye konuştu.
"Buranın tabiatını çok seviyorum"
Kayak merkezinin genç ziyaretçisi Elina Kia Derbendseri, temiz havası ve güzel manzarası için iki-üç haftada bir burayı ziyaret ettiğini ve dağda kayanları görünce kayakçı olma isteğinin arttığını söyledi.
İlkbahar, yaz ve sonbaharda buraların yemyeşil olduğunu kışın ise beyaza bürünerek kayak pistine dönüştüğünü aktaran Derbendseri, "Şahsen buranın tabiatını çok seviyorum. Buraya kayak için gelenlerden çok şey öğreniyorum, ne kadar zamandır kayak yaptıklarını, nasıl kayakçı olduklarını dinliyorum." dedi.
Derbendser köyü sakinlerinden Kavon Muruveti de kayak yapmayı çok sevdiğini ve 12 yıldır bu sporla ilgilendiğini kaydetti. Muruveti, "Benim için çok heyecan verici, eğlenceli ve güzel bir spor; insanı rahatlatıyor. Maalesef sadece kış mevsiminde burayı kullanabiliyoruz. Bunun için elimizden geldiğince vakit ve para ayırıp her hafta buraya gelmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Derbendser Teleferik Şirketi Genel Müdürü Muhammed Kiyaşimşeki, kayak merkezinin 1979'da bölgenin yerel sporcularının desteğiyle kurulduğunu ve başta Tahran olmak üzere ülkenin her yerinden sporcuların buraya geldiğini dile getirdi.
Kompleksin ülkenin tek özel kayak merkezi olduğunu söyleyen Kiyaşimşeki, son 10 yılda teknik sistemlerini güncelledikleri merkezi yeni cihazlarla donattıklarını ifade etti.
Kiyaşimşeki, "Ziyaretçilerimiz burayı seviyor. Aynı şekilde yabancı turist, konsolosluk ve elçilik çalışanları da burayı beğeniyor. Buraya iyi kar yağıyor ve karı kaliteli. Maalesef son yıllarda yağış sorunları oldu ama yapay kar makinemiz var, onunla kar eksikliğini gideriyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.