Euro
9.38
Dolar
7.95
BIST 100
1,394.36
Altın
1,727.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşen roket mermisi, petrol tesisinde yangına neden oldu

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesine atılan roket mermisinin bir petrol tesisinde yangına neden olduğu belirtildi.

Gülşen Topçu   | 26.03.2021
Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşen roket mermisi, petrol tesisinde yangına neden oldu

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Cazan'daki Petrol Ürünleri Dağıtım İstasyonu roket mermisiyle saldırıya uğradı.

Haberde, saldırı nedeniyle istasyondaki depolardan birinde yangın çıktığı aktarıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Roket mermisinin nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü 6 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca Husilerin, Cazan ve Necran Üniversitelerini hedef alma girişiminde bulunduğu aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de üçüncü dalga endişesi
Brezilya'da ilk kez bir günde 100 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrailli insan hakları örgütleri, 'İsrail'i Filistin'e Kovid-19 aşısı sağlamaya' çağırdı

Benzer haberler

Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşen roket mermisi, petrol tesisinde yangına neden oldu

Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşen roket mermisi, petrol tesisinde yangına neden oldu

Suudi Arabistan’ın Yemen'de ateşkes hamlesinin sebepleri

Yemen'deki Husiler, BM Yemen Özel Temsilcisi'yle görüşmeyi reddettiklerini açıkladı

Uluslararası Sana Havalimanı'nın uçuşlara kapalı tutulmasından doğan zarar 3,5 milyar dolar

Uluslararası Sana Havalimanı'nın uçuşlara kapalı tutulmasından doğan zarar 3,5 milyar dolar
BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu nedeniyle ölümle tehdit edildiğini açıkladı

BM Raportörü Callamard Kaşıkçı Raporu nedeniyle ölümle tehdit edildiğini açıkladı
Netanyahu Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma vaadinde bulundu

Netanyahu Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma vaadinde bulundu