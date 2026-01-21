Dolar
Dünya

Suudi Arabistan, Yemen'in Sokotra Adası'na insani yardım ulaştırmak için "hava köprüsü" kurdu

Suudi Arabistan'ın Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Adası'na insani yardım ulaştırmak için "hava köprüsü" kurduğu bildirildi.

Mohammed Sameai, Halime Afra Aksoy  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Suudi Arabistan, Yemen'in Sokotra Adası'na insani yardım ulaştırmak için "hava köprüsü" kurdu

Yemen

Yemen'in resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Destek ve Lojistik Gücü Komutanlığı, Sokotra Adası'nda ihtiyaç sahibi çok sayıda aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Yardım paketleri, adaya Suudi Arabistan öncülüğündeki Meşru Yönetimi Destekleme Koalisyonu uçakları tarafından ulaştırıldı.

Yemen halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmek ve ilde gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarının bir parçası olduğu belirtilen yardım operasyonu, ilgili yerel kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirildi.

Yardım paketlerinde, ailelerin günlük ihtiyaçlarını desteklemeye katkı sağlayacak çeşitli gıdalar bulunuyor.

Haberde, insani yardımların, kurulan "hava köprüsü" üzerinden önümüzdeki günlerde de gönderilmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Yemen'in güneydoğusundaki Sokotra Valisi Rafet es-Sakeli, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi ile Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyonunun doğrudan denetimi altında çalışmaya hazır olduğunu bildirmişti.

