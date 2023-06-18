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Dünya

Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın 28 Haziran'da başlayacağını duyurdu

Suudi Arabistan, yarının Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Kurban Bayramı'nın da 28 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

İbrahim Khazen, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın 28 Haziran'da başlayacağını duyurdu

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, Zilhicce ayının başladığını gösteren hilalin görüldüğünü onayladı.

Buna göre yarının, hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayının ilk günü olduğu, Zilhicce'nin 9'uncu günü olan 27 Haziran'ın arife günü, 28 Haziran'ın da Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edileceği aktarıldı.

Hicri takvime göre Zilhicce'nin 10'unda sabah namazı vaktinden sonra Kurban Bayramı başlar, 13'üncü günün ikindi namazı vaktinde sona erer.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Ziyaret İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Muhammed el-Bicavi, dün El-İhbariyye televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bakanlığın kutsal toraklara hac ibadetini yerine getirmek amacıyla gelenlere hizmet verebilmek için tüm imkanları ve ekibiyle çalışmakta olduğunu belirtmişti.

Bicavi, şu ana kadar hac ibadetini gerçekleştirmek için yurt dışından bir milyondan fazla kişinin geldiğini aktarmıştı.

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