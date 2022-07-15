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Dünya

Suudi Arabistan Kralı Selman ile ABD Başkanı Biden ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü

Safiye Karabacak   | 15.07.2022
Suudi Arabistan Kralı Selman ile ABD Başkanı Biden ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü

Cidde

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ABD Başkanı Joe Biden ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman ile Biden, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, "ABD ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkileri iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek çeşitli alanlarda güçlendirmenin yolları" masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da görüşmede hazır bulundu.

Biden, ayrıca Veliaht Prens Bin Selman ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalına göre, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti. Biden, Riyad yönetiminin hava sahasını İsrail'e açma kararının ardından Tel Aviv'den doğrudan Suudi Arabistan'a gelen ilk ABD Başkanı oldu.

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