Dolar
30.33
Euro
32.93
Altın
2,024.11
ETH/USDT
2,246.50
BTC/USDT
41,756.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İsrail, Gazze'yi aç bırakmaya yönelik sistematik bir siyaset uyguluyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İsrail'in, Gazze Şeridi'ni aç bırakmaya yönelik sistematik bir politika uyguladığını belirtti.

İbrahim Khazen, Halime Afra Aksoy  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İsrail, Gazze'yi aç bırakmaya yönelik sistematik bir siyaset uyguluyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Riyad

Suudi Arabistan resmi televizyonu El-İhbariyye kanalındaki haberlere göre Bin Ferhan, Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile basın toplantısı düzenledi.

"İsrail, Gazze Şeridi'ni aç bırakmaya yönelik sistematik bir siyaset uyguluyor." diyen Bin Ferhan, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için değerli ve bağlayıcı bir uluslararası karara ihtiyaç olduğuna" dikkati çekti.

Bin Ferhan, İsrail'in uluslararası yasaları ihlal etmesinin, Gazze'de 30 bin Filistinlinin hayatına mal olduğunu söyledi.

İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Bin Ferhan, İsrail'in herkesin uymak zorunda olduğu şeyi yapmaya mecbur tutulması gerektiğini bunun da uluslararası hukuka bağlılık olduğunu belirtti.

Bin Ferhan önceliğin Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması ve insani yardımın sağlanması olduğunu ifade etti.

"UAD'nin Gazze'ye ilişkin kararları uygulanmalı"

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'ye ilişkin çağrısının uygulanması ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğini ifade ederek, uluslararası hukuk kurallarına saygı göstermenin önemine dikkati çekti.

Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğini askıya alma kararını "zulüm" olarak nitelendiren Şukri, hala soruşturma altında olan ferdi eylemler için yardım sağlayan bir kuruluşun cezalandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Mısırlı bakan, İsrail'in Gazze halkını zorla yerinden etme ve haklarını baltalama girişimlerinin bölgedeki çatışma alanını genişlettiğini, şiddet sarmalında boğulmaya neden olduğunu aktardı.

Şukri ayrıca Sudan krizine ilişkin ise Sudan'da ateşkese varılması konusunda Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk'ta Namazgah Camii'ni ziyaret etti
Fransız fırkateyni "FS PROVENCE" Mersin'e liman ziyaretinde bulundu
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Mısır: UNRWA'ya desteğin askıya alınması, Filistinlileri toplu cezalandırmadır

Mısır: UNRWA'ya desteğin askıya alınması, Filistinlileri toplu cezalandırmadır

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: İsrail, Gazze'yi aç bırakmaya yönelik sistematik bir siyaset uyguluyor

Milano'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı

Fransa UNRWA'ya finansal desteğini askıya aldı
Bulgaristan’da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Bulgaristan’da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
İsrailliler, insani yardımların Gazze'ye girişine engel olmaya çalışıyor

İsrailliler, insani yardımların Gazze'ye girişine engel olmaya çalışıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet