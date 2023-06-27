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Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat Vakfesini bitirip Müzdelife’ye hareket ediyor
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Dünya

Suudi Arabistan: Bu yıl 150 ülkeden 1,8 milyon kişi hacı oldu

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez kısıtlama olmaksızın yapılan hac mevsiminde 150 ülkeden 1,8 milyon kişinin hacı olduğunu duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu, İbrahim Khazen  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Suudi Arabistan: Bu yıl 150 ülkeden 1,8 milyon kişi hacı oldu

Mekke

Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl hacı olan kişi sayısının 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişiye ulaştığını ifade eden Rabia, toplam hacı sayısından 184 bin 130 kişinin ise Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu da bu yıl hacı olanlara ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içinden 184 bin 130 kişi hacı olurken, Arap ülkelerinden 346 bin 214, Asya ülkelerinden 1 milyon 56 bin 317, Afrika'dan 221 bin 863, Avrupa, Amerika, Avustralya ve diğer ülkelerden 36 bin 521 kişi kutsal topraklarda hac ibadetini ifa etti.

Hacıların 1 milyon 593 bin 271'i hava yoluyla, 60 bin 813'ü kara yoluyla, 6 bin 831'i de deniz yoluyla yurt dışından Suudi Arabistan'a geldi.

Yerli ve yabancı toplam hacı sayısı içindeki erkek hacı sayısı 969 bin 694, kadın hacı sayısı da 875 bin 351 kişiye ulaştı.

Hac ve Umre Bakanı Rabia 9 Ocak'ta da hacıların sayısının Kovid-19 salgınından önceki haline döneceğini söylemişti. Geçen yıl hacı sayısı, hedeflenen sayının altında kalarak 779 bin 919'u yurt dışından olmak üzere 899 bin 353'te kalmıştı.

2021 yılı hac mevsiminde ise salgının patlak vermesi nedeniyle sıkı sağlık kontrolleri altında Suudi Arabistan'ın içinden sadece 60 bin kişinin katılımına izin verilmişti.

2019'da dünyanın her yerinden yaklaşık 2,5 milyon hacının geldiği Suudi Arabistan'da 2020'de hacı sayısı ülke içerisinde yaklaşık 10 bin ile sınırlı kalmıştı.

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