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Dünya

Suriye'nin Lazkiye kentinde güvenlik güçlerine saldırı girişimi

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde kaos durumu yaratmaya çalışan bir grup, yeni hükümete bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa, Ömer Koparan  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Suriye'nin Lazkiye kentinde güvenlik güçlerine saldırı girişimi Fotoğraf: Kasım El Amiri/AA

Lazkiye

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, Lazkiye İl Emniyet Müdürü Mustafa Kinefati'ye dayandırdığı haberine göre, Lazkiye'nin Kırdaha ilçesinde, bir grup yeni hükümete bağlı güvenlik güçlerinin kurduğu yol kontrol noktasına saldırmak istedi.

Haberde,"Bazı güvenlik önlemlerinden rahatsız olan gruplar, kontrol noktasını engellemeye ve saldırmaya çalışarak kaos yaratmaya ve şehir karakoluna saldırmaya kalkıştı. Şu anda güvenlik ve istikrarı sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yerel kaynaklara göre de ilçedeki karakolu ablukaya alan bir grup sivil, "Ya Ali" sloganı attı.

Lazkiye'nin Kırdaha ilçesi, devrik Esed rejiminin ailesinin kökeninin dayandığı yer olarak biliniyor. Ayrıca Hafız Esed'in kabri de Kırdaha'da yer alıyor.

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