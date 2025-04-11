Suriye'nin kuzeyinde inşası süren kampa Gazzelilerin yerleştirileceği iddiası yalanlandı
Suriye'nin kuzeyindeki Ahterin'de inşası süren kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönündeki haberler yalanlandı.
Ankara
Ülkenin kuzeyindeki Ahterin beldesi yerel meclisi, Beran köyünde inşası süren kampın Gazzeliler için hazırlandığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada kampın inşasına Baas rejiminin yıkılmasından aylar önce başlandığı belirtilerek, kampa derme çatma çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelerin yerleştirileceği kaydedildi.
Kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönünde sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, kamp projesinin Gazze'deki olaylarla ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.