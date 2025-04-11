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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Suriye'nin kuzeyinde inşası süren kampa Gazzelilerin yerleştirileceği iddiası yalanlandı

Suriye'nin kuzeyindeki Ahterin'de inşası süren kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönündeki haberler yalanlandı.

Ethem Emre Özcan, Muhammed Karabacak  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Suriye'nin kuzeyinde inşası süren kampa Gazzelilerin yerleştirileceği iddiası yalanlandı

Ankara

Ülkenin kuzeyindeki Ahterin beldesi yerel meclisi, Beran köyünde inşası süren kampın Gazzeliler için hazırlandığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada kampın inşasına Baas rejiminin yıkılmasından aylar önce başlandığı belirtilerek, kampa derme çatma çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelerin yerleştirileceği kaydedildi.

Kampa Gazzelilerin yerleştirileceği yönünde sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, kamp projesinin Gazze'deki olaylarla ilişkisinin bulunmadığı ifade edildi.

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