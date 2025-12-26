Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni”nde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Suriye'nin Humus ilinde bir camide meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Suriye'nin Humus ilinde bir camide meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Humus

Suriye resmi ajansı SANA, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.

