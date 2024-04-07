Suriye'nin Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 kişi öldü
Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Halab
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.
Meydana gelen patlamada araç içerisindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Terör saldırısını üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.