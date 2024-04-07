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Dünya

Suriye'nin Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 kişi öldü

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer Koparan  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Suriye'nin Çobanbey beldesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında 2 kişi öldü

Halab

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan beldenin kuzeyindeki Bab kavşağı girişinde, bomba yerleştirilen araçla terör saldırısı düzenlendi.

Meydana gelen patlamada araç içerisindeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgede önlemleri artıran güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Terör saldırısını üstlenen olmadı.

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