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Dünya

Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 28.09.2021
Suriye'nin Cerablus ilçesinde düzenlenen terör saldırılarında 1 sivil öldü, 15'i yaralandı Fotoğraf: Mutez Muhammed / AA

Ankara

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve çöp konteynerine yerleştirilen bombalar eş zamanlı patlatıldı.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 15 sivil yaralandı.

Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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