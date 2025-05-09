Dolar
38.75
Euro
43.69
Altın
3,340.93
ETH/USDT
2,341.00
BTC/USDT
103,119.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan geniş çaplı orman yangınına müdahale ediliyor

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinin Şeren köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Muhammed Karabacak  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan geniş çaplı orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Şevket Akça/AA

Bayırbucak

Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine, Bayırbucak merkez nahiyesi Rebia'ya bağlı Şeren köyü yolu civarında orman yangını çıktığını ve zorlu coğrafya, engebeli araziler nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangına, 6 söndürme aracı, 5 su ikmal aracı, 2 pikap tipi araç ve 1 iş makinesiyle müdahale edildiğini belirten Keyyal, çalışmalarda 50 itfaiye personelinin görev aldığını dile getirdi.

Keyyal, yangının kontrol altına alınamadığını, ekiplerin 24 saati aşkın süredir sahada aralıksız çalıştığını belirtti.

Geniş ormanlık alanların alevlerin kontrolsüz yayılmasına neden olduğunu ifade eden Keyyal, "Bölgede hazır yangın hatları bulunmuyor. Ayrıca dağlık yapı, sarp yollar ve dik yamaçlar ekiplerimizin ulaşımını oldukça zorlaştırıyor. Maalesef paletli araçlar ya da helikopter gibi havadan müdahale imkanlarımız bulunmuyor." dedi.

Keyyal, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu" başladı
MÜSİAD Genel Başkanlığına Burhan Özdemir seçildi
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan infaz sistemi çalıştayı
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Endemik tür Manisa lalesi için genetik araştırma yapılıyor

Benzer haberler

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan geniş çaplı orman yangınına müdahale ediliyor

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan geniş çaplı orman yangınına müdahale ediliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet