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Dünya

Suriye'de rejim ve Heyet Tahrir Şam arasında esir takası

Suriye'de Halep ilinde, Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam arasında esir takası yapıldı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Adham Kako,Ahmad Wais   | 16.05.2020
Suriye'de rejim ve Heyet Tahrir Şam arasında esir takası

İdlib

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Halep'in batı kırsalında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Daret İzze ilçesinde, Esed rejimi ile Heyet Tahrir Şam arasında esir değişimi gerçekleşti.

Takasta rejim güçleri 3'ü Heyet Tahrir Şam üyesi, 1'i Ahraru'ş Şam grubu mensubu toplam 4 kişiyi serbest bırakırken, Heyet Tahrir Şam da 1'i albay olmak üzere 2 rejim unsurunu salıverdi.

Alınan bilgiye göre, Esed rejiminin serbest bıraktığı kişiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.


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