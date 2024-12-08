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Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından ülkedeki halk sokaklarda kutlama yapıyor. Şam’dan yayındayız.
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Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının çöktüğü Suriye'de, rejim karşıtı silahlı gruplar, ülkenin doğusunda alan kazanmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline geçen Deyrizor'un merkezine giriyor.

Gökhan Çeliker, Ömer Koparan, Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

Deyru z Zor

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar, Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin elinde tuttuğu Deyrizor kentinin merkezine girmeye başladı.

Çöken rejimin ordusu 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

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