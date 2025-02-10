Dolar
36.00
Euro
37.15
Altın
2,906.73
ETH/USDT
2,684.20
BTC/USDT
97,400.00
BIST 100
9,845.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Suriye Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun Tartus üssüne girmesine izin vermedi

Suriye Savunma Bakanlığı, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesindeki Hımeymim Hava Üssü'nden hareket eden Rus konvoyunun, Tartus ilindeki üsse girişine izin vermedi.

Muhammed Karabacak, Eşref Musa  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Suriye Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun Tartus üssüne girmesine izin vermedi Fotoğraf: İbrahim Derviş - AA

Lazkiye

İçinde roketlerin bulunduğu 30 araçtan oluşan Rus konvoyu sabah saatlerinde Hımeymim Hava Üssü'nden hareket ederek Tartus'a doğru yola çıktı.

Rus konvoyu, yeni hükümetin Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri güçler tarafından Tartus'taki yol kontrol noktasında 8 saat kadar bekletildi.

Konvoy, saatlerce süren bekleyiş sonrası üsse giremeden yerel saatle 17.00 civarında Ceble ilçesindeki Hımeymim üssüne geri döndü.

Rusya, 27 Aralık 2024'te muhaliflerin başlattığı operasyon sonrasında Suriye illerindeki askeri varlığını Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssüne çekmişti.

Rus ordusu, devrik Esed rejimi ile Ağustos 2015’te varılan anlaşma gereği üssü kullanmaya başlamış ve bir yıl sonra da üssü genişletmeye başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor
Bakan Yerlikaya: Hedeflerimizin başında 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Denizli'de iki tırın çarpışma anı kameraya yansıdı

Benzer haberler

Suriye Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun Tartus üssüne girmesine izin vermedi

Suriye Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun Tartus üssüne girmesine izin vermedi

BM Mülteciler Komiserliği Küresel İletişim Başkanı, Suriyelilerin ülkelerine emin adımlarla döndüğünü söyledi

Hamalı Hristiyanlar, 1982'deki katliamda Esed rejiminin ayrım yapmadan herkesi hedef aldığını anlattı

Suriye'de güvenlik güçleri, Lübnan sınırındaki devrik rejim unsurlarıyla çatışıyor

Suriye'de güvenlik güçleri, Lübnan sınırındaki devrik rejim unsurlarıyla çatışıyor
İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın Baalbek bölgesinde düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın Baalbek bölgesinde düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı engellendi

Suriye'nin Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı engellendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet