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Dünya

Suriye hükümeti güvenlik güçlerinden, PKK/YPG’nin hedefindeki Deyrizor'da güçlü mesajlar

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri, Deyrizor kent merkezinde zırhlı araç ve ağır silahlarla geçit töreni düzenledi.

Ömer Koparan, Ayşe İrem Tiryaki  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Suriye hükümeti güvenlik güçlerinden, PKK/YPG’nin hedefindeki Deyrizor'da güçlü mesajlar

Şam

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri Deyrizor kent merkezinde ağır silahlarla geçit töreni düzenlerken, Askeri Operasyon birimi komutanlarından Ebu Velid el-Deyri, "(Kuzeydoğu Suriye) SDG güçleri burada kalmayacak, yakın zamanda Allah'ın izniyle oralara gireceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye'de geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin hedefindeki Deyrizor kentinde askeri marşlar eşliğinde geçit töreni düzenledi.

Deyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deyrizor'daki gücümüzü göstermek ve şehir çevresinde güvenlik ve istikrarı sağlamak için askeri geçit töreni düzenledik. Bölgede yumuşak bir yaklaşım sergiledik ve şimdi Allah'ın izniyle gücümüzü göstermeye yöneldik." dedi.

Halkın, kendilerine büyük sevgi gösterdiğini belirten Deyri, "(Kuzeydoğu Suriye) SDG güçleri burada kalmayacak, yakın zamanda Allah'ın izniyle oralara gireceğiz." diye konuştu.

⁠Deyrizor'da yaşananlar

Suriye'de son yıllarda Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık göstermişti.

İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlamıştı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi.

Çöken rejimin ordusu, 6 Aralık 2024'te ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş ve il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.

Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak-Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı.

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