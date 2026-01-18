Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu
Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını bildirdi.
İstanbul
Enformasyon Bakanı Hamza Musa, Suriye resmi ajansı SANA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı.
- Suriye ordusu, Tel Abyad sahasından Rakka ve Haseke yönünde cephe açarken, birlikler Rakka merkezine giriyor
Musa, yerel saatle 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve terör örgütü YPG/SYD'nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonu hakkındaki görüşmelerle ilgili önemli bir açıklama yapılmasını beklediğini ifade etti.