Dolar
42.55
Euro
49.66
Altın
4,215.26
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,132.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, devrimin yıl dönümünde Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde "kardeşlik" mesajı verdi.

Muhammed Karabacak, Can Efesoy  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, devrimin yıl dönümünde Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi

Şam/Ankara

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor." dedi.

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor.

Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.

Türkiye, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin 8 Aralık Hürriyet Günü'nün birinci yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye'deki iç savaşın ve Beşşar Esed rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nün yürekten kutlandığı belirtilen açıklamada, "Suriye Hükümeti, son bir senede karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye'nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda bir polis vurularak ağır yaralandı
İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı

Benzer haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, devrimin yıl dönümünde Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, devrimin yıl dönümünde Emevi Camisi'nden kardeşlik mesajı verdi

Şam'daki Filistinliler, Filistin-Suriye maçı sonrası her iki takımın da çeyrek finale yükselmesini kutladı

KÜME Vakfının raporuna göre Suriye'de istikrar dış müdahalenin sınırlanması ve iç entegrasyonla mümkün

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak
Suriye'yi "özgürleştirme harekatı" komutanları, operasyonun perde arkasını AA’ya anlattı

Suriye'yi "özgürleştirme harekatı" komutanları, operasyonun perde arkasını AA’ya anlattı
Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor

Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet