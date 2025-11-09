Dolar
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'li komutanlarla Şam’da basketbol oynadı

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı bir video paylaştı.

Muhammed Karabacak  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'li komutanlarla Şam’da basketbol oynadı

Damascus

Şeybani'nin Instagram hesabındaki videoda, Şam'daki halk sarayında Cumhurbaşkanı Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

Paylaşımında Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerine yer verdi.

ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

