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Dünya

Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1000'i aştı

Sudan'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1000'i geçtiği bildirildi.

Ahmed Satti  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Sudan'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1000'i aştı

Port Sudan

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında toplam vaka sayısının 38 bin 817'ye ulaştığı belirtildi.

Kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1072'ye çıktığı ifade edildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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