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Dünya

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 11'e çıktı

Sudan’da askerin sivil yönetime müdahalesine tepki amacıyla 25 Ekim’den bu yana süren gösterilerde 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Erdem   | 31.10.2021
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 11'e çıktı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı

Hartum

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, Hartum’un Bahri bölgesinde askerin açtığı ateş sonucu 28 Ekim’de başından yaralanan bir protestocunun bu sabah yoğun bakımdayken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Dünkü gösterilerde hayatını kaybeden 3 kişi dahil, askerin olağanüstü hal kararı aldığı ve sivil hükümeti feshettiği 25 Ekim’den bu yana darbecilerin katliamında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi." ifadesini kullanıldı. 

BM Sudan Temsilcisi Peretz: Hamduk hala ev hapsinde

Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, zorunlu ikamete tabi tutulduğu başkentteki konutunda görüştüğü azledilen Başbakan Abdullah Hamduk’un durumunun iyi olduğunu belirterek "Sudan’da ara buluculuk seçenekleri ve krizden çıkışın yollarını ele aldık." ifadesini kullandı.

Ülkede "30 Ekim Milyonluk Gösteri" adıyla ülke genelinde düzenlenen askeri yönetim karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin Umdurman’daki müdahalesinde 3 eylemci yaşamını yitirmiş, ülke genelinde toplam 110 kişi yaralanmıştı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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