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Dünya

Sudan: Bazı diplomatik misyonların faaliyetleri egemenliği ihlal ediyor

Sudan’da asker yönetimindeki geçici Egemenlik Konseyi, ülkedeki bazı diplomatik misyonların faaliyetlerinin, diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ileri sürdü.

Ömer Erdem   | 28.01.2022
Sudan: Bazı diplomatik misyonların faaliyetleri egemenliği ihlal ediyor

Hartum

Konseyin Sözcüsü Selma Abdulcabbar, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığındaki konsey toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Hartum’da ikamet eden bazı diplomatik misyonların faaliyetlerinin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Sudan’ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Abdulcabbar, ihlalde bulunan diplomatik misyonlar hakkında bilgi vermedi.

Sudan'da dış müdahaleyi reddeden yüzlerce kişi, önceki gün başkent Hartum'da, İngiltere ve Norveç büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde gösteri düzenlemişti.

"Egemenliğe saygı, iç işlerimize müdahaleyi reddediyoruz." yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, UNITAMS Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Volker Peretz'i kastederek, "Seni istemiyoruz, işimize karışma Volker." şeklinde slogan atmıştı.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, 8 Ocak'ta krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında kapsamlı siyasi süreç için ön istişarelerin başlatıldığını duyurmuş ve ilk olarak sivil toplum örgütleriyle görüşmüştü.






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