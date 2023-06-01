Dolar
20.80
Euro
22.22
Altın
1,955.83
ETH/USDT
1,861.60
BTC/USDT
26,925.00
BIST 100
5,001.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Stoltenberg: "(Kosova'ya ek asker gönderme) NATO'nun siyasi çözümden vazgeçtiği anlamına gelmez"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kosova'ya ek asker gönderme kararının NATO'nun siyasi çözümden vazgeçtiği anlamına gelmediğini, kararın gerginliği azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Selen Temizer  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Stoltenberg: "(Kosova'ya ek asker gönderme) NATO'nun siyasi çözümden vazgeçtiği anlamına gelmez"

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen gayriresmi nitelikli NATO dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuştu.

AA muhabirinin NATO'nun Kosova'ya ilave 700 asker göndermesi ve bir taburu hazır bulundurmasının, İttifak'ın çatışmaların Avrupa'ya yayılacağı yönünde bir endişesi olduğu anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine Stoltenberg, "Bu NATO'nun siyasi bir çözümden vazgeçtiği anlamına gelmez." yanıtını verdi.

Jens Stoltenberg, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliği azaltmak için asker gönderdiklerini belirterek, durumun kötüleşmesi halinde bir taburun hazır olduğunu da yineledi.

Ukrayna

Toplantının gündeminde Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli desteğin ve bu ülkenin NATO üyeliğiyle ilgili hedeflerinin bulunduğunu belirten Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Savaş bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini sağlamalıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu saldırganlığının gerçekten durmasını sağlamalıyız. Bu nedenle, savaşın sona ermesinden sonra Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek çerçevelere ihtiyacımız var. Bugünkü toplantıda Ukrayna'ya uzun vadeli desteği tartışacağımızı umuyorum. Daha sonrasında Vilnius Zirvesi'nde de Ukrayna'yı desteklemek için uzun vadeli bir plan ve çok yıllı bir taahhüt üzerinde anlaşmaya varacağımızı umuyorum."

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise, "Bir fikir birliği ve ileriye dönük bir yol bulacağımızdan eminim. Halihazırda gayri resmi tartışmalarımız iyi düzeyde. Bazı temel mesajlar üzerinde hemfikiriz. Geçen yıl Ukrayna'nın bu ittifaka üye olacağı konusunda hepimiz hemfikirdik. Ukrayna NATO'ya doğru ilerlediği için ortak somut adımlar atıyoruz. Sovyet standartlarından NATO standartlarına geçiyorlar ve biz de bunu yapmalarına yardımcı oluyoruz." diye yanıtladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğini bir kez daha gösterdi
İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı
AYM, Canan Karatay'a tıbbi açıklamaları nedeniyle para cezası verilmesini hak ihlali saydı

Benzer haberler

Fransa, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinden yana

Fransa, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinden yana

Ukraynalı çocuklar "Dünya Çocuk Günü"nü savaşın gölgesinde yaşıyor

Stoltenberg: "(Kosova'ya ek asker gönderme) NATO'nun siyasi çözümden vazgeçtiği anlamına gelmez"

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım

NATO dışişleri bakanları Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya geldi

NATO dışişleri bakanları Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya geldi
ABD’li uzmanlar yeni dönemde bağımsız Türk dış politikasının devam etmesini bekliyor

ABD’li uzmanlar yeni dönemde bağımsız Türk dış politikasının devam etmesini bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet