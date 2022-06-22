Dolar
17.35
Euro
18.24
Altın
1,825.98
ETH/USDT
1,081.50
BTC/USDT
20,253.00
BIST 100
2,567.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin tamamen çöktüğünü duyurdu

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını açıkladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 22.06.2022
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin tamamen çöktüğünü duyurdu

Ankara

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, aylardır tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurdu.

Başbakan Wickremesinghe, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sri Lanka’nın yakıt, gaz, elektrik ve gıda kıtlığının ötesinde ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek "Ekonomimiz tamamen çöktü." ifadesini kullandı.

Petrol ithalatı için bile ödeme yapılamadığını söyleyen Wickremesinghe, hükümetin söz konusu krizi geri çevirme şansını kaçırdığını belirtti.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapan Ranil Wickremesinghe'yi 12 Mayıs'ta başbakanlığa atamıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: (Marmaris'te orman yangını) Herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor
İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarına karşı valilikleri yeniden uyardı
Aydın'da orman yangınlarına karşı komandolar ve özel harekat polisleri devriyeye başladı
Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Benzer haberler

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin tamamen çöktüğünü duyurdu

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin tamamen çöktüğünü duyurdu

Avustralya, Sri Lanka’ya 50 milyon dolar sağlayacağını açıkladı

Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı