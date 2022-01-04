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Dünya

Srebrenitsa’da savaş suçu işlemekle itham edilen eski Sırp komutan gözaltına alındı

Bosna Hersek'te eski Sırp komutan Milenko Zivanovic, Bosna Savaşı'nda savaş suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ahmet Nurduhan   | 04.01.2022
Srebrenitsa’da savaş suçu işlemekle itham edilen eski Sırp komutan gözaltına alındı

Ankara

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, Zivanovic'in, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa ve Zepe şehirlerinde silahsız halka yönelik tutuklamalar yaptığı ve aralarında çocuklarında yer aldığı binlerce erkeğe karşı toplu saldırı düzenlemekle suçlandığı belirtildi.

1995 yılında mart-temmuz aylarında Srebrenista’daki güvenli bölgelerin bloke edilmesi suçuyla da yargılanacak eski Sırp komutanın keyfi tutuklama, işkence, taciz, fiziksel ve psikolojik şiddet ve savaş sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların mallarını tahrip etmekle de suçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, binlerce erkek çocuk ve yetişkinin, Zivanovic kontrolündeki asker ve polis birlikleri tarafından tutuklandığı ve öldürülmüş olabileceği de ifade edildi.

Srebrenitsa kentini terk etmek zorunda kalan, Müslüman halkın bulunduğu konvoylara yönelik saldırılardan da yargılanacağı belirtilen Zivanovic’in, güvenli bölgeleri korumakla sorumlu Birleşmiş Milletlere ait güçlere saldırı planlanması gerekçesiyle de ceza alması bekleniyor.

Öte yandan, savcılık, Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulan bazı belge ve delillerin Zivanovic aleyhine de kullanılacağını belirtti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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