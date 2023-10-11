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Dünya

SpaceX, Starlink uydu enkazlarının potansiyel risk oluşturduğu ileri sürülen rapora itiraz etti

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Federal Havacılık İdaresince (FAA) Kongreye sunulan ve şirketin Starlink uydu sisteminin "potansiyel risk oluşturduğu" ileri sürülen rapora itiraz ederek, raporun düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Murat Karadağ  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
SpaceX, Starlink uydu enkazlarının potansiyel risk oluşturduğu ileri sürülen rapora itiraz etti

Ankara

CNN'in haberine göre, SpaceX, Starlink uydu enkazlarının yaralanma ve ölümlere yol açabileceği endişelerinin yer aldığı "The Aerospace Corporation"ın derlediği analiz raporunu, "abartılı ve yanlış" olarak nitelendirdi.

SpaceX, raporun Starlink uydusunun yeniden dünya atmosferine girişiyle ilgili riskleri "yanlış tanıtan kusurlu bir analize dayandığını" savundu.

The Aerospace Corporation'ın analizleri için şirketin görüşlerine ve bu yöndeki raporlarına başvurmadığı eleştirisinde bulunan SpaceX, raporun düzeltilmesi çağrısı yaptı.

SpaceX, uydularının, operasyonel ömürlerinin sonunda atmosfere giriş sırasında tamamen parçalanacak şekilde tasarlandığını ve Şubat 2020'den bu yana yörüngeden çıkan 325 Starlink uydunun parçalarının yeryüzünde enkazına rastlanmadığını ileri sürdü.

Öte yandan FAA, SpaceX'in itirazlarını gözden geçirdiğini ve The Aerospace Corporation'ın verilerini güncellemek için uzay mekiği ve roket üreticisi şirketiyle iletişim halinde olduğunu bildirdi.

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