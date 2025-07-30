Somali ile Cibuti, ek asker konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma imzaladı
Somali ile Cibuti, Cibuti Silahlı Kuvvetleri personelinin Somali topraklarında ek olarak konuşlandırılması için anlaşma imzaladı.
Istanbul
Cibuti'de düzenlenen imza törenine, her iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı. Anlaşmanın ardından yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, iki tarafın mutabık kaldığı önceliklere uygun şekilde ek konuşlandırmayı yönetecektir." ifadesine yer verildi.
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Anlaşmanın "müdahale yöntemlerini, karşılıklı yükümlülükleri ve karşılıklı saygı ve işbirliğiyle gerçekleştirilecek koordinasyonları" kapsadığı belirtildi.
Cibuti'nin Somali'deki barış ve güvenlik çabalarını destekleme konusundaki kararlılığını gösterdiği ifade edilen anlaşmanın, Afrika Boynuzu bölgesinde ortak istikrar vizyonunu ortaya koyduğu aktarıldı.
Cibuti barış gücü askerleri halihazırda Hirshabelle eyaletinin Hiraan bölgesindeki Beledweyne, Buula-burte ve Jalalaqsi dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede Somali Ulusal Ordusu'nu desteklemek üzere konuşlanmış bulunuyor.
Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.
Etiyopya ve Cibuti temsilcileri stratejik askeri işbirliğini görüştü
Etiyopya ve Cibuti, Afrika Boynuzu'nda yükselen terör ve isyan tehdidiyle karşı karşıya olunan bir dönemde stratejik askeri işbirliğini pekiştiriyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da iki ülke arasında gerçekleştirilen 11. Ortak Savunma Komitesi toplantısında, üst düzey askeri yetkililer savunma, güvenlik ve gelecekteki işbirliği konularını değerlendirdi.
Toplantıda önceki görüşmede uzlaşılan barış ve güvenlik operasyonlarının uygulamaları gözden geçirildi. Ayrıca ikili askeri işbirliğini güçlendirecek stratejik yönelimler belirlendi.
Etiyopya Savunma Bakanlığı Dış İlişkiler ve Askeri İşbirliği Genel Müdürü Teshome Gemechu ve Cibuti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Danışmanı Abdurahman Abdi, toplantıya eş başkanlık etti.
Gemechu, burada yaptığı konuşmada, Etiyopya ile Cibuti’yi “kültürel, tarihsel ve ekonomik bağlarla birbirine bağlı ülkeler” olarak tanımladı.
Etiyopya'nın gösterdiği misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Abdi ise iki ülkenin güvenlik, savunma ve ticaret gibi alanlarda yakın çalıştığını ve Addis Ababa’nın ticari akış için Cibuti Limanı’na büyük ölçüde bağımlı olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.