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Dünya

Somali’de meydana gelen patlamalarda en az 100 kişi öldü

Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen patlamalarda 100’den fazla kişi öldü, en az 300 kişi yaralandı.

Hodan Mohamed, Ömer Erdem   | 30.10.2022
Somali’de meydana gelen patlamalarda en az 100 kişi öldü

Mogadişu

Olay yerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud terör saldırılarında en az 100 kişinin öldüğünü ve 300’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Mogadişu'daki hastaneler acil kan bağışı çağrısı yaptı.


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