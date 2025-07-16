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Yaşam

TİKA, Somali'de şehit Ömer Halisdemir adına Türkçe sınıfı açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de şehit polis çocuklarının kaldığı yetimhanede "Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı" kurdu.

Adam Abu-bashal  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
TİKA, Somali'de şehit Ömer Halisdemir adına Türkçe sınıfı açtı

Abuja

TİKA, başkent Mogadişu'da bulunan bir yetimhanede, 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in adıyla kurulan Türkçe sınıfı, törenle hizmete açtı.

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Projenin açılış töreni, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programı kapsamında gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar, Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba'nın yanı sıra Katar, Sudan ve Kenya büyükelçileri de katıldı.

TİKA tarafından hayata geçirilen proje ile 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in adı Somali'de yaşatılırken, yetimhanede kalan öğrencilere Türkçe öğrenme imkanı sunuluyor.

Sınıfta verilecek Türkçe eğitimi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından sağlanacak.

Proje ile Somalili öğrencilerin Türk diline ve kültürüne daha yakın olmaları, Türkiye'deki eğitim olanaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca, 15 Temmuz'un milli ruhunun yaşatılması ve kahraman şehit Ömer Halisdemir'in hatırasının eğitim yoluyla gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

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