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Dünya

Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınına yapılan havan topu saldırısında en az 5 kişi öldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir bölgeye düzenlenen havan topu saldırısında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökhan Kavak   | 24.01.2023
Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınına yapılan havan topu saldırısında en az 5 kişi öldü Fotoğraf: Abukar Mohamed Muhudin/AA

İstanbul

Somali güvenlik görevlilerinden Osman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hedef alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na mermi isabet edip etmediğiyle ilgili açıklama yapmayan Muhammed, bölgedeki ulusal tiyatronun zarar gördüğü saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin öğrenci olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaralılar, tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı üstlenen Eş-Şebab örgütü, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve Enformasyon Bakanlığını hedef aldıklarını açıkladı.

Somali ordusu, Eş-Şebab’a karşı yaklaşık 5 aydır yürüttüğü operasyonlarda önemli yol katederek onlarca kent, kasaba ve köyde yeniden kontrolü sağladı.

Bazıları hava destekli operasyonlardan sonra örgüt, başkent Mogadişu olmak üzere çok sayıda kentte kanlı saldırılar düzenledi.

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