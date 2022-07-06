Dolar
17.20
Euro
17.53
Altın
1,740.59
ETH/USDT
1,135.00
BTC/USDT
20,110.00
BIST 100
2,403.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Somali, Türkiye'yi refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedefledikleri refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak gördüğünü söyledi.

Mustafa Deveci, Fuat Kabakcı, Emre Karaca   | 06.07.2022
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Somali, Türkiye'yi refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir

Ankara

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Daveti ve misafirperverliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, yaptıkları görüşmenin başarılı ve verimli geçtiğini belirtti.

Mahmud, Somali'nin güvenlik kurumlarının kapasitelerinin inşası ve ekonomisinin yeniden yapılandırılması konusundaki bütçe desteği, sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerine verilen samimi destekten dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

Her iki ülkeyi de etkileyen uluslararası meselelerde Türkiye ile Somali arasında iş birliğinin bulunduğunu söyleyen Mahmud, "Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda Türkiye devleti ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum. Aynı şekilde Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin bize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

“Dayanışmanız ve desteğiniz hiçbir zaman unutulmayacaktır“

Somali’deki bazı bölgelerde devam eden insani durumun yönetilmesinden yola çıkarak kuraklıkla mücadelelerine öncülük etmesi için bir özel temsilci atadığını belirten Mahmud, “Bu da Türkiye başta olmak üzere uluslararası dostlarımızın desteğiyle kuraklıktan kaynaklanan sorunlara acil bir çözüm bulunmasındaki kararlığımızı göstermektedir.” şeklinde konuştu.

Mahmud, Somali'deki kuraklığın neden olduğu insani durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ele aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Bu vesileyle tekrar Türk kardeşlerimize daha önce de olduğu gibi destek vermeleri ve elinden geleni yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Dayanışmanız ve desteğiniz Somalili insanların hayatlarının kurtarılmasına sebep olacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.“

Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmesinde ayrıca Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iki ülke için önemli olduğunu vurguladıklarını, güvenlik, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında yapacakları iş birliğiyle ikili ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarının altını çizdiklerini getirdi.

İki ülke arasındaki dostluğa işaret eden Mahmud, "Somali, Türkiye'yi önemli bir ortak, Somali halkının güvendiği, hedeflediğimiz refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde gösterdiği özel gayretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mahmud, şunları kaydetti:

"Bu samimi gayretleri ve yıllarca yaptığı isabetli yatırımlar iki ülkenin de faydalanabileceği ve tarihi ilişkilerimizi daha da güçlendirebilecek fırsatların çıkmasına neden oldu. 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiğiniz ilk ziyaretinizle iki ülke ilişkileri açısından koyduğunuz sağlam temelleri daha da güçlendireceğinizden eminim. Yakın gelecekte tekrar sizi Somali'de ağırlamaktan çok memnuniyet duyacağım."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: FETÖ ile mücadeleyi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz
SETA'nın "15 Temmuz Sonrası Türkiye Sempozyumu" Ankara'da başladı
Türkiye'nin BAE'ye tarifeli uçuş hakkı 173 frekansa çıkarıldı
Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu: Kurban Bayramı'nda trafik kurallarına uyumu artırmak için farkındalık kampanyası yürütülecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: FETÖ ile mücadeleyi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: FETÖ ile mücadeleyi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz

İtalyan basını, 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'yi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarıya imza atan milli sporcuları kutladı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Somali, Türkiye'yi refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Somali, Türkiye'yi refah ve kalkınma için vazgeçilmez bir dost olarak görmektedir
Türkiye'nin BAE'ye tarifeli uçuş hakkı 173 frekansa çıkarıldı

Türkiye'nin BAE'ye tarifeli uçuş hakkı 173 frekansa çıkarıldı
Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti