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Dünya

Solingen'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği kundaklama olayının zanlısı yargılanmaya başlandı

Almanya'nın Solingen kentinde Mart 2024'de kundaklanan ve 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın zanlısı, Wuppertal'de yargılanmaya başlandı.

Mesut Zeyrek  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Solingen'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği kundaklama olayının zanlısı yargılanmaya başlandı

Köln

Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu katılan 40 yaşındaki zanlı, 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlaması ile hakim karşısına çıktı.

Solingen'de Mart 2024'de bir binayı kundakladığından şüphelenilen zanlı, biri bebek, biri 3 yaşında çocuk ile 28 ve 29 yaşlarında Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve aynı yangında 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyor.

Yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra akrabalarının da katıldığı duruşmada, mağdurların avukatı Fatih Zingal, yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının, suçun arka planının ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını istediğini ifade etti.

Olay

Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

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