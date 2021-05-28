Euro
10.43
Dolar
8.59
BIST 100
1,410.56
Altın
1,886.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar: Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz

Dmitri Chirciu   | 28.05.2021
Slovenya Dışişleri Bakanı Logar: Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz

Moskova

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeli olduklarını söyledi.

Logar ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın doğusu meselesine değinen Logar, bu meseleye ilişkin Minsk Anlaşmalarını desteklediklerini vurgulayarak "Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz." dedi.

Bazı uluslararası konularda Rusya ile pozisyonlarının uyuşmadığına dikkati çeken Logar, Slovenya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yürüteceğini dile getirdi.

Logar, "AB ve Rusya arasındaki gerilimin düşürülmesini destekleyeceğiz ve ortak noktaların bulunmasına odaklanacağız. AB ve Rusya ortak bir medeniyet alanını temsil ediyor." diye konuştu.

Rusya'nın bazı Avrupa ülkelerinin diplomatlarını sınır dışı ettiğini anımsatan Logar, "Diplomatların Rusya'dan sınır dışı edilmesi nedeniyle üzgünüz. Bu durumdan mağdur olan ülkeleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"AB, Rusya ile eskiden var olan mekanizmaları baltaladı"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülkesinin AB ile ilişkilerine değinerek AB'nin Rusya ile eskiden var olan mekanizmaları "baltaladığını" ve bundan endişe duyduklarını vurguladı.

AB ile ilişkileri iyileştirmeye hazır olduklarını belirten Lavrov, "AB ile tek tarafları eylemler ve ön koşullara değil; eşitlik, karşılıklı saygı ve çıkar dengesine dayalı diyalogu yürüteceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesinden 'yüz yüze eğitime geçiş iller bazında olabilir' değerlendirmesi
'Artık bu dünyadan ayrılacağını düşünüyorsun'
'Kovid-19 savaşçıları' aşı hizmetini bahçe ve tarlalardaki vatandaşların ayağına götürüyor
Kaliforniya'da Kovid-19 aşılanmasını teşvik için toplam 116,5 milyon dolarlık para ödülü dağıtılacak

Benzer haberler

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar: Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar: Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasından endişeliyiz

Belarus’taki uçak krizi Rusya ile Batı arasındaki mücadelenin yansıması

AB, seyahat vizelerinde güvenliğin ve kontrollerin artırılmasına onay verdi

AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları 1 yıl uzattı

AB, Suriye'de rejime yönelik yaptırımları 1 yıl uzattı
Rusya'dan Twitter'a 19 milyon ruble ceza

Rusya'dan Twitter'a 19 milyon ruble ceza
GÖRÜŞ - Yeni Nahçıvan koridoru ve bölgesel işbirliğine katkıları

GÖRÜŞ - Yeni Nahçıvan koridoru ve bölgesel işbirliğine katkıları