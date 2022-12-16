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Dünya

Slovakya Cumhurbaşkanı Caputova en kısa sürede erken seçimlerin yapılmasını istedi

Slovakya’da azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, en kısa sürede seçime gidilmesini talep etti.

Aşkın Kıyağan   | 16.12.2022
Slovakya Cumhurbaşkanı Caputova en kısa sürede erken seçimlerin yapılmasını istedi

Bratislava

İktidardaki 3'lü koalisyon hükümetinin dün mecliste yapılan oylamayı kaybetmesinin ardından Başbakan Edvart Heger, Cumhurbaşkanı Caputova’ya istifasını resmen sundu.

Erken seçime kadar mevcut hükümeti görevlendiren Caputova, meclisin çoğunluğunun destekleyeceği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini belirterek, en kısa sürede seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Temayüller doğrultusunda geçici hükümetin Şubat 2023’e kadar erken seçime gidilmesini sağlaması gerekiyor.

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