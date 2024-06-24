Dolar
32.92
Euro
35.32
Altın
2,333.41
ETH/USDT
3,287.20
BTC/USDT
60,164.00
BIST 100
10,767.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırp lider Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun kızışmasını beklediğini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun ileriki aylarda kızışmasını beklediğini belirtti.

Ahmet Nurduhan  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Sırp lider Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun kızışmasını beklediğini söyledi

Belgrad

Vucic, başkent Belgrad'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dünyadaki mevcut duruma yönelik açıklamalarda bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en büyük jeopolitik kriz döneminin yaşandığını aktaran Vucic, "Önümüzdeki aylarda Avrupa ve dünyada (mevcut) durumun kızışmasını ve çok ciddi sonuçlarla karşılaşmasını bekliyorum." dedi.

Vucic, barışı korumak ve ülkesinde ekonomik büyümeyi sağlamak için işlerini en iyi şekilde yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

"Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız"

Sırbistan-Kosova ilişkilerine de değinen Vucic, yarın Brüksel'de bu hususta önemli görüşmeler gerçekleştireceğini kaydetti.

Vucic, yapıcı davranmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Sorunları diyalogla çözmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Ülkesinde uçan taksilerin hizmete girmesi adına 5 küresel şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Vucic, "İlerlemek isteyen ülkeler için bu bir heves değil, mutlak bir zorunluluktur. Sadece on yıl içinde üzerimizde saatte yirmi bin araba uçacak." diye konuştu.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına katıldı
Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü
Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlatıldı
Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Sırp lider Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun kızışmasını beklediğini söyledi

Sırp lider Vucic, Avrupa ve dünyadaki mevcut durumun kızışmasını beklediğini söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet