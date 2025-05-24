Sırbistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde program gerçekleştirildi.
Belgrad
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk yemekleri, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tanıtıldı.
Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, yerel yetkililerin yanı sıra yemek bloggerları, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de katıldı.
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türk mutfağının tanıtımı kapsamında dünyanın birçok yerinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Saygılı, Türkiye ve Sırbistan'ın ortak bir tarihe sahip olduğunu belirterek sundukları birçok lezzetin davete gelenler tarafından tanınabileceğini ifade etti.
Programda ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.