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Dünya

Sırbistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde program gerçekleştirildi.

İsmail Özdemir, Kemal Zorlak  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Sırbistan'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Belgrad

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk yemekleri, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tanıtıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, yerel yetkililerin yanı sıra yemek bloggerları, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de katıldı.

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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türk mutfağının tanıtımı kapsamında dünyanın birçok yerinde etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

24.05.2025

Saygılı, Türkiye ve Sırbistan'ın ortak bir tarihe sahip olduğunu belirterek sundukları birçok lezzetin davete gelenler tarafından tanınabileceğini ifade etti.

Programda ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtıldı.

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